В Омске тушили четырехквартирный дом в Ленинском округе

Сегодня, 24 февраля, в 00:04 в Ленинском округе произошел пожар в четырехквартирном жилом доме. Загорелась одна из квартир.
Пожаром уничтожено жилое помещение на площади 40 квадратных метров. Двое жильцов успели самостоятельно покинуть здание до прибытия спасателей.
Возгорание было ликвидировано в 00:35 силами 19 специалистов МЧС России и трех спецавтомобилей. К счастью, пострадавших нет.
Сейчас дознаватели МЧС устанавливают причину возгорания.
Ранее мы писали, что могло стать причиной страшного пожара, который в субботу унес жизни 4 человек.