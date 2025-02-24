Ричмонд
+7°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Омске тушили четырехквартирный дом в Ленинском округе

К счастью, никто не пострадал.

Источник: МЧС РФ

Сегодня, 24 февраля, в 00:04 в Ленинском округе произошел пожар в четырехквартирном жилом доме. Загорелась одна из квартир.

Пожаром уничтожено жилое помещение на площади 40 квадратных метров. Двое жильцов успели самостоятельно покинуть здание до прибытия спасателей.

Возгорание было ликвидировано в 00:35 силами 19 специалистов МЧС России и трех спецавтомобилей. К счастью, пострадавших нет.

Сейчас дознаватели МЧС устанавливают причину возгорания.

Ранее мы писали, что могло стать причиной страшного пожара, который в субботу унес жизни 4 человек.

пожары