38-летняя женщина погибла в ДТП с иномаркой и автогрейдером под Тулуном

Мужчина признался, что устал за рулем, так как ранним утром уехал в областной центр, а около 20 часов возвращался обратно. Инспекторы Госавтоинспекции в очередной раз призывают автомобилистов строго соблюдать правила дорожного движения и быть предельно внимательным на дороге.