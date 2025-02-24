Ричмонд
+7°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

38-летняя женщина погибла в ДТП с иномаркой и автогрейдером под Тулуном

63-летний водитель автомобиля ехал со стороны Иркутска в Нижнеудинск.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Смертельное ДТП произошло в минувшую субботу в районе села Трактовое Тулунского района — на трассе Р-255 «Сибирь». Автомобиль марки JAC ехал со стороны Иркутска в город Нижнеудинск, когда 63-летний водитель врезался в движущийся автогрейдер. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

— В результат аварии 38-летняя женщина — пассажир погибла на месте происшествия. Водитель легковушки получил травмы, — рассказали в полиции.

Мужчина признался, что устал за рулем, так как ранним утром уехал в областной центр, а около 20 часов возвращался обратно. Инспекторы Госавтоинспекции в очередной раз призывают автомобилистов строго соблюдать правила дорожного движения и быть предельно внимательным на дороге.