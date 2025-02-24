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В Новосибирске водитель без прав устроил ДТП с пострадавшими

22 февраля 2025 года в 12:50 на проспекте Академика Лаврентьева, у дома № 11 в Советском районе, произошло дорожно-транспортное происшествие.

Источник: РИА "Новости"

Водитель автомобиля «ВАЗ 2112», 2006 года рождения, не имея прав на управление транспортным средством, столкнулся с попутным автомобилем НИССАН.

В результате аварии пострадала 38-летняя пассажирка автомобиля НИССАН, которая была доставлена в медицинское учреждение с травмами. Водитель «ВАЗ 2112» отказался от прохождения медицинского освидетельствования.

На нарушителя составлен административный протокол об отстранении от управления транспортным средством, а также протокол по части 2 статьи 12.26 КоАП РФ. В настоящее время по факту ДТП возбуждено административное дело по статье 12.24 КоАП РФ, проводится проверка.