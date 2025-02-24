В Новосибирске водитель без прав устроил ДТП с пострадавшими

На нарушителя составлен административный протокол об отстранении от управления транспортным средством, а также протокол по части 2 статьи 12.26 КоАП РФ. В настоящее время по факту ДТП возбуждено административное дело по статье 12.24 КоАП РФ, проводится проверка.