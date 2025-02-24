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В Краснодаре осудили юриста за махинации с землей на 73 млн рублей

В Краснодаре суд вынес приговор юристу Антону Антонову по делу о мошенничестве при продаже несформированных земельных участков на сумму 73 млн руб. Фигуранта приговорили к двум с половиной годам лишения свободы в колонии общего режима, сообщает Ъ.

Источник: Коммерсантъ

Согласно материалам дела, в апреле 2022 года юрист предложил учредителю агрофирмы ООО «Югвинсельхоз» Гие Парсаданишвили приобрести 2,5 тыс. га сельхозугодий в Павловском районе Кубани. Один га обошелся в 30 тыс. руб., что существенно ниже рыночной стоимости.

После заключения предварительного договора и получения денег выяснилось, что земельные участки не сформированы, а их продажа возможна только через три года после обращения в краевую администрацию.

Подсудимый признал вину и раскаялся в содеянном. Суд обязал его возместить причиненный ущерб потерпевшему. Приговор вступил в законную силу.