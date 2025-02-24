«Влетел» в дерево: в Приморье ребенок получил серьезную травму, катаясь на «ватрушке»

В Пожарском районе Приморского края произошел несчастный случай с 13-летним мальчиком. Ребенок получил серьезную травму, катаясь на «ватрушке» в лесу. Об этом пишет «КП — Дальний Восток» со ссылкой на «тысячекоечную» больницу Владивостока.
Как рассказали в медучреждении, ребенок спускался с крутого склона и врезался в дерево. На место прибыли медики и госпитализировали его в Пожарскую центральную райбольницу.
Там мальчику оказали первую медпомощь и экстренно перевезли в «тысячекоечную».
Медики диагностировали у ребенка тяжелую травму — закрытый подвертельный перелом левой бедренной кости со смещением. Если бы ребенку вовремя не оказали квалифицированную медицинскую помощь, он мог бы стать инвалидом.
Как говорит руководитель детского ортопедического отделения Ирина Гук, в настоящее время состояние мальчика оценивается как стабильное. Медики использовали систему скелетного вытяжения, в ближайшее время пострадавшему наложат гипс. Отек на бедре уменьшается, однако процесс восстановления потребует еще немало времени и сил.