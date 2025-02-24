«Влетел» в дерево: в Приморье ребенок получил серьезную травму, катаясь на «ватрушке»

Как говорит руководитель детского ортопедического отделения Ирина Гук, в настоящее время состояние мальчика оценивается как стабильное. Медики использовали систему скелетного вытяжения, в ближайшее время пострадавшему наложат гипс. Отек на бедре уменьшается, однако процесс восстановления потребует еще немало времени и сил.