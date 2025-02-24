В Башкирии распродают автомобили должников от 70 тысяч рублей

В Башкирии с молотка пустят арестованные машины должников. Средства, вырученные за автомобили, пойдут на погашение их задолженностей.
Как сообщает территориальный отдела Росимущества, на аукцион выставлены 19 машин. Среди них есть автомобили как отечественного производства, так и иномарки. Стоимость арестованных машин варьируется от 70 тысяч рублей до 2,5 млн рублей.
Заявки для участия в аукционе принимаются до 20 марта. Торги пройдут на электронной площадке ЭТП «Фабрикант», передает UfaTime.ru.
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