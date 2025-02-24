Приют для животных сгорел под Екатеринбургом

В свердловском городе Березовский накануне вечером, 23 февраля, случился пожар в здании, где размещался приют для животных. Чтобы спасти пушистиков, волонтером пришлось выбрасывать их из окон. Некоторые животные убежали, часть из них увезли в ветклинику. К сожалению, около десяти кошек погибли, сообщают очевидцы в местных пабликах в соцсетях.