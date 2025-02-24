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Приют для животных сгорел под Екатеринбургом

Многих животных удалось спасти, но часть из них погибли или убежали.

В свердловском городе Березовский накануне вечером, 23 февраля, случился пожар в здании, где размещался приют для животных. Чтобы спасти пушистиков, волонтером пришлось выбрасывать их из окон. Некоторые животные убежали, часть из них увезли в ветклинику. К сожалению, около десяти кошек погибли, сообщают очевидцы в местных пабликах в соцсетях.

По данным МЧС, огонь охватил здание на пощади 30 квадратных метров. Пожар тушили 12 спасателей на пяти спецмашинах. Сотрудники МЧС помогли спасти нескольких животных, предоставив кислородные маски.

В результате пожара пострадал один из волонтеров, его увезли в больницу для оказания медпомощи.

Сегодня у приюта на улице поселок Кировский, 1, собираются неравнодушные, готовые помочь в разборе сгоревших конструкций и поиске убежавших животных.

пожары