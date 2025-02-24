Омский Россельхознадзор предотвратил ввоз 14 тонн подсолнечника из Казахстана

В наступившем году это уже второй случай остановки продукции, которая может нести опасность (заражена насекомыми, паразитами, либо само по себе является растением-паразитом). Всего с начала года омские инспекторы Россельхознадзора предотвратили ввоз более 36 тонн потенциально опасных грузов.