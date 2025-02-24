Омский Россельхознадзор предотвратил ввоз 14 тонн подсолнечника из Казахстана

В Омской области специалисты Управления Россельхознадзора задержали на границе с Казахстаном фуру с 14 тоннами подозрительного подсолнечника. Груз был перенаправлен обратно в Казахстан.
Причиной остановки фуры стало несоответствие данных в фитосанитарном сертификате сопроводительным документам, которые предоставил водитель. На перевозчика наложен административный штраф.
«Безопасность продукции, поступающей на территорию России — наш главный приоритет. Мы тщательно проверяем все сопроводительные документы, чтобы исключить ввоз небезопасной продукции», — подчеркнули в Управлении Россельхознадзора.
В наступившем году это уже второй случай остановки продукции, которая может нести опасность (заражена насекомыми, паразитами, либо само по себе является растением-паразитом). Всего с начала года омские инспекторы Россельхознадзора предотвратили ввоз более 36 тонн потенциально опасных грузов.
Управление Россельхознадзора призывает предприятия и организации, которые занимаются перевозкой грузов, более ответственно относиться к качеству продукции.
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