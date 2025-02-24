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После падения обломков БПЛА в Рязанской области загорелось предприятие

МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. Два беспилотника уничтожены над Рязанской областью, из-за падения обломков произошло возгорание на территории одного предприятия, сообщил губернатор Павел Малков.

Источник: © РИА Новости

Ранее Минобороны РФ сообщало, что дежурные средства ПВО за минувшую ночь перехватили и уничтожили 16 украинских беспилотников над Орловской областью, три — над Брянской, два — над Рязанской и один — над Крымом.

«Силами ПВО Минобороны над территорией Рязанской области уничтожены два БПЛА. Из-за падения обломков произошло возгорание на территории одного предприятия. По предварительной информации, пострадавших нет, оценивается материальный ущерб. На месте работают оперативные службы», — написал губернатор в своем Telegram-канале.