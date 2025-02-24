После падения обломков БПЛА в Рязанской области загорелось предприятие

Ранее Минобороны РФ сообщало, что дежурные средства ПВО за минувшую ночь перехватили и уничтожили 16 украинских беспилотников над Орловской областью, три — над Брянской, два — над Рязанской и один — над Крымом.
«Силами ПВО Минобороны над территорией Рязанской области уничтожены два БПЛА. Из-за падения обломков произошло возгорание на территории одного предприятия. По предварительной информации, пострадавших нет, оценивается материальный ущерб. На месте работают оперативные службы», — написал губернатор в своем Telegram-канале.