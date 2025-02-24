На пожаре в Челябинской области погиб 12-летний мальчик: его не успел спасти отец

Трагедия произошла в селе Филимоново. Там загорелся частный дом.
До прибытия сотрудников МЧС России пять человек самостоятельно вышли на улицу, они не пострадали. В половине дома проживала многодетная семья. Отец успел вывести мать и 7-летнюю дочь, но из-за сильного задымления спасти 12-летнего сына не смог. Двое детей гостили у бабушки.
Его тело обнаружили сотрудники МЧС России при тушении.
«Ранее администрация в доме установила автономный извещатель, но жильцы ремонтировали проводку и на время сняли прибор. Обратно поставить не успели», — говорится в комментарии ведомства.
Открытое горение на 84 «квадратах» ликвидировали 16 огнеборцев и 4 единицы техники Причина возгорания устанавливается.