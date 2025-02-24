На пожаре в Челябинской области погиб 12-летний мальчик: его не успел спасти отец

До прибытия сотрудников МЧС России пять человек самостоятельно вышли на улицу, они не пострадали. В половине дома проживала многодетная семья. Отец успел вывести мать и 7-летнюю дочь, но из-за сильного задымления спасти 12-летнего сына не смог. Двое детей гостили у бабушки.