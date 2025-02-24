Коуча-афериста выявило Минторговли Казахстана

АСТАНА, 24 фев — Sputnik. Минторговли и интеграции Казахстана заявило о том, что вывело на чистую воду афериста.
Он действовал под видом коуча в Талдыкоргане, обещая быстрые заработки на тендерах.
«Все началось с того, что потребительница Жулдыз Идрисова столкнулась с некачественным обучением и обратилась в Департамент торговли и защиты прав потребителей по области Жетысу с жалобой на работу коуча, обещавшего людям “миллионные прибыли”. Разобравшись в ситуации, департамент опубликовал информацию в соцсетях и уже 11 октября 2024 года организовал прием граждан, где приняли жалобы от восьми пострадавших», — рассказали в ведомстве.
Позже выяснилось, что коуч-предприниматель не заключал официальных договоров, а при оплате не выдавал фискальные чеки, что является нарушением налогового законодательства. Обещанные месячные курсы заменялись всего 3−4 занятиями, после чего тренер, ссылаясь на свои «обстоятельства», прекращал обучение.
В итоге люди оставались и без знаний, и без денег. Среди слушателей некоторые даже брали кредиты, надеясь быстро их вернуть за счёт «выгодных тендеров».
«Сотрудники Департамента оказали правовую помощь потребителям в составлении досудебной претензии в адрес данного предпринимателя и в течение 10 календарных дней она должна была дать ответ. Не ответив на претензии потребителей, субъект предпринимательства нарушила закон и со стороны Департамента была открыта внеплановая проверка в отношении данного ИП», — отметил руководитель департамента Айдос Дауешев.
Во время проверки число пострадавших от некачественной услуги увеличилось до 18 человек, а география расширилась — кроме жителей области Жетысу, заявления написали потребители Алматинской, Костанайской областей и города Астаны. В итоге общая сумма ущерба возросла до 6 593 000 тенге (13,1 тысяча долларов).
«Во время судебного процесса коуч-предприниматель вернул часть денег пострадавшим: трем потребителям в полном размере по 850 000 тенге, и частично двум другим потребителям в размере 450 000 тенге каждому. Однако суд принял решение удовлетворить требования в полном объёме, тем самым защитив интересы всех участников дела», — сообщили в Минторге.
В Комитете по защите прав потребителей Минторговли отмечают, что только за 2024 год на услуги в сфере образования образования поступило 877 обращений. В основном потребители жаловались на некачественные курсы, низкая подготовка преподавателей, отказ в возврате денег за курсы обучения.