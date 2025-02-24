Коуча-афериста выявило Минторговли Казахстана

«Все началось с того, что потребительница Жулдыз Идрисова столкнулась с некачественным обучением и обратилась в Департамент торговли и защиты прав потребителей по области Жетысу с жалобой на работу коуча, обещавшего людям “миллионные прибыли”. Разобравшись в ситуации, департамент опубликовал информацию в соцсетях и уже 11 октября 2024 года организовал прием граждан, где приняли жалобы от восьми пострадавших», — рассказали в ведомстве.