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Мэрия Екатеринбурга предупредила о фейках с угрозами атак на школы города

Администрация Екатеринбурга предупредила о распространении ложной информации о том, что на школы города якобы планируются атаки, сообщили в пресс-службе мэрии.

Источник: Коммерсантъ

Сообщения распространяются в соцсетях и мессенджерах с 24 февраля — в мэрии назвали это «спланированной информационной кампанией», однако меры безопасности в школах и детских садах города усилены. «Никаких беспорядков ни в одной из школ Екатеринбурга не происходит», — добавили в администрации.

Напомним, в январе в Нижневартовске (Ханты-Мансийский автономный округ, ХМАО-Югра) сообщили о лжеминировании двух школ и колледжа. По результатам обследования зданий и прилегающих территорий кинологами подозрительных предметов не было обнаружено.