Мэрия Екатеринбурга предупредила о фейках с угрозами атак на школы города

Сообщения распространяются в соцсетях и мессенджерах с 24 февраля — в мэрии назвали это «спланированной информационной кампанией», однако меры безопасности в школах и детских садах города усилены. «Никаких беспорядков ни в одной из школ Екатеринбурга не происходит», — добавили в администрации.