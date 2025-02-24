Ещё один рабочий пострадал в ДТП на строительстве трассы в Пермском крае

Речь идёт об участке скоростной дороги «Казань — Екатеринбург», возведение которой проходит в 2025 году. Ранее сайт perm.aif.ru рассказывал, что 4 февраля подсобный рабочий находился вместе с коллегами в автобусе на объекте. В один момент транспорт опрокинулся, из-за чего мужчина получил тяжёлые травмы спины — переломы позвоночника. После этого на водителя составили протокол, а государственная инспекция труда Пермского края начала своё расследование аварии.