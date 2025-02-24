Ещё один рабочий пострадал в ДТП на строительстве трассы в Пермском крае

Госинспекция труда сообщила об ещё одном ДТП с пострадавшим дорожным рабочим, которое случилось на строительстве новой трассы в Пермском крае.
Речь идёт об участке скоростной дороги «Казань — Екатеринбург», возведение которой проходит в 2025 году. Ранее сайт perm.aif.ru рассказывал, что 4 февраля подсобный рабочий находился вместе с коллегами в автобусе на объекте. В один момент транспорт опрокинулся, из-за чего мужчина получил тяжёлые травмы спины — переломы позвоночника. После этого на водителя составили протокол, а государственная инспекция труда Пермского края начала своё расследование аварии.
21 февраля в ведомстве сообщили, что на объекте случилось ещё одно ДТП, в котором пострадал дорожный рабочий. На этот раз травмы получил сотрудник ООО «Трансстроймеханизация». «12.02.2025 дорожный рабочий 1974 г. р. получил тяжёлые травмы, находясь в автомобиле марки SHACMAN, в результате дорожно-транспортного происшествия на объекте строительства скоростной автомобильной дороги», — рассказывает госинспекция труда региона.
В медицинском заключении сказано, что мужчина получил закрытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга и мягких тканей лица, а также субдуральную гематому. Сейчас инспекция труда запросила документы об аварии в ГАИ и опросила очевидцев.
«При установлении нарушений требований трудового законодательства будут приняты меры административного характера. Следует отметить, что это уже второй случай травмирования работника в результате ДТП на данном объекте строительства дороги», — отметил заместитель руководителя госинспекции труда Пермского края Павел Бахтагареев.
Напомним, ранее сайт perm.aif.ru рассказывал подробности предыдущей аварии с автобусом, которая случилась на строительстве скоростной трассы. В полиции рассказали, что ДТП случилось в Октябрьском округе.