Хозяин и его гость погибли при пожаре в доме в Чаусском районе

Утром 23 февраля в районный отдел МЧС поступило сообщение о возгорании частного дома в д. Скварск. При ликвидации пожара спасатели обнаружили тела двух мужчин. Предположительно, 64-летнего хозяина и 62-летнего гостя из другой деревни, оставшегося накануне с ночевкой. В доме также находилась пожилая женщина, которая покинула дом до случившегося и осталась в живых.
Пенсионерка вышла из дома за дровами, чтобы подбросить в печь. Зайдя обратно, она увидела сильное задымление в комнате. Женщина попыталась вытащить из дома сожителя, имевшего инвалидность, но у нее ничего не получилось. Она бросилась за помощью к соседке. Прибывшие спасатели ликвидировали пожар, однако спасти находившихся в доме людей не удалось.
На месте происшествия работала следственно-оперативная группа. Причиной возгорания могло стать неосторожное обращение с огнем при курении.
Все обстоятельства будут установлены Чаусским районным отделом Следственного комитета в ходе проверки. Особое внимание будет уделено причинам и условиям, способствовавшим трагедии.
Кроме того, 23 февраля в 20.57 стало известно о пожаре в квартире одноэтажного двухквартирного жилого дома в г. Круглое Могилевской области. На пожаре обнаружен погибший наниматель 1958 года рождения, пенсионер. Работниками МЧС из соседней квартиры спасен неработающий 1969 года рождения. Он с отравлением продуктами горения госпитализирован. Причина пожара устанавливается.