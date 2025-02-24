Хозяин и его гость погибли при пожаре в доме в Чаусском районе

Пенсионерка вышла из дома за дровами, чтобы подбросить в печь. Зайдя обратно, она увидела сильное задымление в комнате. Женщина попыталась вытащить из дома сожителя, имевшего инвалидность, но у нее ничего не получилось. Она бросилась за помощью к соседке. Прибывшие спасатели ликвидировали пожар, однако спасти находившихся в доме людей не удалось.