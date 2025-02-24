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Казахстанцев предупредили о нацеленной на школьников и студентов схеме мошенничества

Казахстанцев вновь предупреждают о новых видах обмана. Теперь ловушка может ожидать каждого в учебных приложениях, сообщает Zakon.kz.

Источник: Zakon.kz

Так, жителей страны просят быть осторожными. Предупреждение опубликовано в Telelgram-канале Aqparat saqshysy, специализирующемся на разоблачении аферистов:

«Будьте осторожны! Мошенники нашли новый способ обмана школьников и студентов, используя популярные учебные приложения, такие как Duolingo, Photomath, Khan Academy и другие».

Как работает схема

В учебных приложениях появляются рекламные баннеры с «бесплатными» сервисами для помощи в учебе, например, с готовыми домашними заданиями или автоматическим решением задач. После установки такого «помощника» приложение запрашивает доступ ко всем данным на телефоне — фото, контактам, сообщениям, другим приложениям. В итоге мошенники могут красть личные данные, пароли, банковские реквизиты или даже подписывать жертву на платные услуги без ее ведома.

Что делать, чтобы не попасться

Не скачивайте сторонние приложения по рекламе в учебных сервисах. Проверяйте разрешения, которые запрашивает программа. Если она требует доступ ко всему — это тревожный сигнал! Используйте только официальные образовательные ресурсы. Расскажите детям и студентам о рисках, чтобы они не стали жертвами мошенников.