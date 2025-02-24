Казахстанцев предупредили о нацеленной на школьников и студентов схеме мошенничества

В учебных приложениях появляются рекламные баннеры с «бесплатными» сервисами для помощи в учебе, например, с готовыми домашними заданиями или автоматическим решением задач. После установки такого «помощника» приложение запрашивает доступ ко всем данным на телефоне — фото, контактам, сообщениям, другим приложениям. В итоге мошенники могут красть личные данные, пароли, банковские реквизиты или даже подписывать жертву на платные услуги без ее ведома.