Из озера в Башкирии вытащили тело 35-летней пропавшей женщины

В Башкирии завершились поиски пропавшей 35-летней жительницы села Ильчимбетово Туймазинского района. Об исчезновении дочери сообщил его отец, предположительно, сельчанка могла утонуть.
Догадки спасателей оказались правдивыми. Тело женщины нашли в воде. Она ушла под лед в местном озере Тубак-Куль. По факту гибели сельчанки начаты оперативно-следственные мероприятия.
Как уточнили в МЧС по Башкирии, это уже третий трагический случай на воде с начала 2025 года.
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