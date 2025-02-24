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Из озера в Башкирии вытащили тело 35-летней пропавшей женщины

В Башкирии в озере утонула молодая женщина.

Источник: Комсомольская правда

В Башкирии завершились поиски пропавшей 35-летней жительницы села Ильчимбетово Туймазинского района. Об исчезновении дочери сообщил его отец, предположительно, сельчанка могла утонуть.

Догадки спасателей оказались правдивыми. Тело женщины нашли в воде. Она ушла под лед в местном озере Тубак-Куль. По факту гибели сельчанки начаты оперативно-следственные мероприятия.

Как уточнили в МЧС по Башкирии, это уже третий трагический случай на воде с начала 2025 года.

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