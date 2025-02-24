Оскорбившую Лукашенко женщину задержали в Петербурге

Как сообщает «Фонтанка», её задержали сотрудники дорожной полиции, которые и выяснили, что она находится в розыске.
«62-летняя женщина к 23 февраля находится в одном из отделов полиции в Петербурге. Накануне её остановили на Финляндском вокзале», — уточняется в статье.
По данным издания, пенсионерка оставляла негативные комментарии о главе республики с ноября 2021 по сентябрь 2022 года.
Уточняется, что российские правоохранительные органы уже сообщили о задержании пенсионерки белорусской стороне. В Белоруссии она была заочно арестована судом.