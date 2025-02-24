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Оскорбившую Лукашенко женщину задержали в Петербурге

В Санкт-Петербурге полиция задержала 62-летнюю пенсионерку за оскорбление президента Белоруссии Александра Лукашенко.

Как сообщает «Фонтанка», её задержали сотрудники дорожной полиции, которые и выяснили, что она находится в розыске.

«62-летняя женщина к 23 февраля находится в одном из отделов полиции в Петербурге. Накануне её остановили на Финляндском вокзале», — уточняется в статье.

По данным издания, пенсионерка оставляла негативные комментарии о главе республики с ноября 2021 по сентябрь 2022 года.

Уточняется, что российские правоохранительные органы уже сообщили о задержании пенсионерки белорусской стороне. В Белоруссии она была заочно арестована судом.

Лукашенко Александр