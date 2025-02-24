Студента из Щелково задержали за помощь мошенникам в обмане подмосковной пенсионерки на 2 млн руб

«Установлено, что на телефон 79-летней местной жительницы позвонили лжесотрудники правоохранительных органов и Центробанка, сообщившие о том, что неизвестные пытаются похитить деньги с ее счета. Для предотвращения этих действий звонившие рекомендовали женщине обналичить сбережения и передать их курьеру из инкассаторской службы, чтобы в дальнейшем положить в банковскую ячейку. Пенсионерка поверила аферистам и выполнила их требования. Возле торгового центра в городе Мытищи она передала наличные денежные средства в размере 2 млн руб. посыльному мошенников. На следующий день ранее звонившие убедили гражданку поступить аналогичным образом с оставшимися сбережениями. В этот раз потерпевшая передала 250 тыс. руб. подъехавшему к ее дому таксисту. Спустя время пожилая женщина поняла, что ее обманули, и обратилась за помощью к правоохранителям», — говорится в сообщении.