Полиция задержала живодера, сбросившего кошку с обрыва в Крыму

Как мы уже сообщали, происшествие случилось в архитектурно-выставочном комплексе «Ласточкино гнездо» 23 февраля. В соцсетях сообщили о том, что неизвестный выбросил с обрыва кошку Мусю, которая 10 лет прожила на территории комплекса и была местной достопримечательностью, встречая гостей.