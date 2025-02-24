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Полиция задержала живодера, сбросившего кошку с обрыва в Крыму

Злоумышленником оказался 24-летний уроженец Санкт-Петербурга.

Источник: Комсомольская правда

Сотрудники полиции оперативно задержали мужчину, который выбросил кошку со смотровой площадки «Ласточкиного гнезда». Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в своем Telegram-канале.

Как стало известно, злоумышленником оказался 24-летний уроженец Санкт-Петербурга. Полицейские устанавливают причины, побудившие его совершить этот поступок.

Как мы уже сообщали, происшествие случилось в архитектурно-выставочном комплексе «Ласточкино гнездо» 23 февраля. В соцсетях сообщили о том, что неизвестный выбросил с обрыва кошку Мусю, которая 10 лет прожила на территории комплекса и была местной достопримечательностью, встречая гостей.