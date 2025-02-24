На трассе в Неклиновском районе во время движения загорелась фура с картоном

Ростовская область, 24 февраля 2025. DON24.RU. В Неклиновском районе на 97-м км автодороги Р-280 в пути следования загорелась фура с картоном. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Ростовской области. Сообщение о пожаре поступило 23 февраля в 15:45.