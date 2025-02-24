В Красноярском крае трех человек подозревают в мошенничестве с маткапиталом

В 2013 году жительница Железногорска предложила своему приятелю и директору двух микрофинансовых организаций заработать на материнском капитале. «Женщина разработала план — от лица фирм заключать с обладательницами маткапитала договор на покупку дома, несуществующего в реальности. Схема позволяла обналичивать сертификаты, но при этом создавать видимость их реализации», — пояснили в прокуратуре.