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В Красноярском крае трех человек подозревают в мошенничестве с маткапиталом

КРАСНОЯРСК, 24 февраля. /ТАСС/. Уголовное дело возбуждено в Красноярском крае по факту мошенничества с материнским капиталом. Трое жителей края похитили 21 млн рублей бюджетных средств, предназначенных 50 семьям, сообщает прокуратура Красноярского края.

Источник: РИА "Новости"

«В Железногорске Красноярского края в отношении трех местных жителей возбуждено уголовное дело о мошенничестве с использованием маткапитала. За 6 лет подельники похитили 21 млн руб. бюджетных средств, которые предназначались 50 семьям. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве (ч. 4 ст. 159.2 УК РФ). На имущество одного из подозреваемых стоимостью 25 млн руб. наложен арест», — сообщили в прокуратуре.

В 2013 году жительница Железногорска предложила своему приятелю и директору двух микрофинансовых организаций заработать на материнском капитале. «Женщина разработала план — от лица фирм заключать с обладательницами маткапитала договор на покупку дома, несуществующего в реальности. Схема позволяла обналичивать сертификаты, но при этом создавать видимость их реализации», — пояснили в прокуратуре.

По данным ведомства, на данный момент женщина-организатор аферы уже отбывает наказание в колонии общего режима. «В 2022 году ее осудили на 3 года 6 месяцев за мошенничество с недвижимостью», — отметили в ведомстве.

Прокуратура