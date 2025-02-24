Мужчина спасен при пожаре в многоквартирном доме в Барановичах

Сообщение о загорании квартиры по ул.50 лет ВЛКСМ поступило спасателям 23 февраля в 21.41. В результате пожара огнем повреждено имущество и внутренняя отделка в комнате, закопчены стены и потолок в квартире. Работники МЧС спасли хозяина квартиры, мужчина госпитализирован. Причина пожара устанавливается.
Всего за прошедшие сутки в области зарегистрированы пять пожаров, в результате которых повреждены два строения. Кроме того, горела торговая секция на открытой территории рынка «Юбилейный» в Бресте. В результате огонь повредил роллеты, металлические конструкции и товары непродовольственной группы в пяти торговых секциях. Пострадавших нет, причина устанавливается.