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Мужчина спасен при пожаре в многоквартирном доме в Барановичах

24 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мужчина спасен при пожаре в многоквартирном доме в Барановичах, сообщили БЕЛТА в Брестском областном управлении МЧС.

Сообщение о загорании квартиры по ул.50 лет ВЛКСМ поступило спасателям 23 февраля в 21.41. В результате пожара огнем повреждено имущество и внутренняя отделка в комнате, закопчены стены и потолок в квартире. Работники МЧС спасли хозяина квартиры, мужчина госпитализирован. Причина пожара устанавливается.

Всего за прошедшие сутки в области зарегистрированы пять пожаров, в результате которых повреждены два строения. Кроме того, горела торговая секция на открытой территории рынка «Юбилейный» в Бресте. В результате огонь повредил роллеты, металлические конструкции и товары непродовольственной группы в пяти торговых секциях. Пострадавших нет, причина устанавливается.

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