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Экс-замначальника Красноярской железной дороги получил срок за взятку

Экс-замначальника Красноярской железной дороги приговорили к колонии за взятку.

Источник: AP 2024

Мужчина был задержан в августе 2024 года. По версии следствия, замначальника КрасЖД в 2021 году получил взятку от двух представителей коммерческих организаций в виде стройматериалов для ремонта дома на сумму свыше миллиона рублей. За это фигурант должен был дать указание на подписание актов о приеме выполненных работ коммерческой организацией и справок о стоимости работ, если возникнут проблемы.

По данным транспортной прокуратуры, взяткодатели выполняли строительно-монтажные работы на перегоне «Лукашевич-Кой» участка «Междуреченск-Тайшет» Красноярской железной дороги. Общая сумма взятки составила 1,2 миллиона рублей.

«Октябрьский районный суд Красноярска постановил приговор по уголовному делу в отношении бывшего заместителя начальника Красноярской железной дороги по строительству Борисова И. В., назначил наказание виновному в виде 5 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, взыскал с подсудимого в доход государства денежную сумму, эквивалентную размеру взятки», — говорится в сообщении.

Уточняется, что для исполнения приговора суд сохранил арест на транспортные средства фигуранта.