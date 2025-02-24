Экс-замначальника Красноярской железной дороги получил срок за взятку

Мужчина был задержан в августе 2024 года. По версии следствия, замначальника КрасЖД в 2021 году получил взятку от двух представителей коммерческих организаций в виде стройматериалов для ремонта дома на сумму свыше миллиона рублей. За это фигурант должен был дать указание на подписание актов о приеме выполненных работ коммерческой организацией и справок о стоимости работ, если возникнут проблемы.