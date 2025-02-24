Экс-замначальника Красноярской железной дороги получил срок за взятку

Мужчина был задержан в августе 2024 года. По версии следствия, замначальника КрасЖД в 2021 году получил взятку от двух представителей коммерческих организаций в виде стройматериалов для ремонта дома на сумму свыше миллиона рублей. За это фигурант должен был дать указание на подписание актов о приеме выполненных работ коммерческой организацией и справок о стоимости работ, если возникнут проблемы.
По данным транспортной прокуратуры, взяткодатели выполняли строительно-монтажные работы на перегоне «Лукашевич-Кой» участка «Междуреченск-Тайшет» Красноярской железной дороги. Общая сумма взятки составила 1,2 миллиона рублей.
«Октябрьский районный суд Красноярска постановил приговор по уголовному делу в отношении бывшего заместителя начальника Красноярской железной дороги по строительству Борисова И. В., назначил наказание виновному в виде 5 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, взыскал с подсудимого в доход государства денежную сумму, эквивалентную размеру взятки», — говорится в сообщении.
Уточняется, что для исполнения приговора суд сохранил арест на транспортные средства фигуранта.