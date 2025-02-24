Школьники из Башкирии могут получить 150 тысяч рублей

В Башкирии будут премировать школьников. Соответствующий указ подписал глава республики Радий Хабиров.
Согласно документу, школьники, победившие или занявшие призовые места на олимпиадах, могут получить 150 тысяч рублей. Главным условием для получения денежного вознаграждения является поступление в вузы Башкирии.
Напомним, премии школьникам были учреждены в 2018 году.
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