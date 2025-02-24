За нападение на сотрудницу полиции будут судить жителя Хабаровска

В Хабаровске завершено расследование уголовного дела о нападении на сотрудницу полиции. 36-летнего местного жителя обвиняют в применении насилия к представителю власти. Уголовное дело передано в суд. Подробнее в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
В декабре 2024 года в полицию поступил вызов, что в квартире на улице Вологодской без присмотра находятся малолетние дети, а взрослые распивают алкоголь.
«Полицейские прибыли на место и выяснили, что дети находились в квартире вместе с матерью и им ничто не угрожало. Алкоголь в помещении также не употребляли. Оказалось, что ложный вызов сделал знакомый хозяйки квартиры. Он был пьян, находился во дворе дома и вел себя агрессивно», — рассказали в СУ СК России по Хабаровскому краю и ЕАО.
Когда сотрудница полиции потребовала прекратить нарушение общественного порядка, мужчина ударил ее по руке. Дело рассмотрит суд, мужчине грозит наказание за применение насилия в отношении полицейского.