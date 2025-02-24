За нападение на сотрудницу полиции будут судить жителя Хабаровска

«Полицейские прибыли на место и выяснили, что дети находились в квартире вместе с матерью и им ничто не угрожало. Алкоголь в помещении также не употребляли. Оказалось, что ложный вызов сделал знакомый хозяйки квартиры. Он был пьян, находился во дворе дома и вел себя агрессивно», — рассказали в СУ СК России по Хабаровскому краю и ЕАО.