В Комсомольске-на-Амуре водителю за смертельное ДТП вынесли приговор

В ходе судебного заседания обвиняемый полностью признал свою вину. Суд, согласившись с позицией государственного обвинителя, назначил ему наказание в виде 2,5 лет лишения свободы в колонии-поселении. Кроме того, на тот же срок ему запрещено управлять транспортными средствами.