В Комсомольске-на-Амуре водителю за смертельное ДТП вынесли приговор

В Комсомольске-на-Амуре Ленинский районный суд приговорил 21-летнего местного жителя к 2,5 годам лишения свободы в колонии-поселении, сообщает телеграм-канал «Прокуратура Хабаровского края».
Он признан виновным в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека (ч. 3 ст. 264 УК РФ).
Трагедия произошла в мае 2024 года: молодой водитель автомобиля Toyota Probox не снизил скорость перед регулируемым пешеходным переходом и допустил наезд на мужчину, который переходил дорогу на разрешающий сигнал светофора.
В результате ДТП пешеход получил травмы, несовместимые с жизнью.
В ходе судебного заседания обвиняемый полностью признал свою вину. Суд, согласившись с позицией государственного обвинителя, назначил ему наказание в виде 2,5 лет лишения свободы в колонии-поселении. Кроме того, на тот же срок ему запрещено управлять транспортными средствами.
По решению суда с осужденного также взыскано более 1 миллиона рублей в пользу семьи погибшего в качестве компенсации морального и материального вреда.