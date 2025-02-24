Два человека пострадали в массовом ДТП за виадуком на 21-й Амурской в Омске

ДТП произошло около 20:50. Как выяснилось, 21-летний водитель Toyota Corolla Fielder выехал на перекресток 21-й Амурской и Завертяева на «красный», где столкнулся Subaru Legacy, а после врезался в Nissan Juke. После столкновения c Nissan иномарку отбросило на металлическое ограждение у проезжей части.