Два человека пострадали в массовом ДТП за виадуком на 21-й Амурской в Омске

Вечером в воскресенье, 23 февраля, массовое ДТП с участием трех иномарок произошло на перекрестке улиц 21-й Амурской и Завертяева (дублер). В результате аварии пострадали два человека, в том числе ребенок. Подробности рассказали в пресс-службе УМВД России по Омской области.
ДТП произошло около 20:50. Как выяснилось, 21-летний водитель Toyota Corolla Fielder выехал на перекресток 21-й Амурской и Завертяева на «красный», где столкнулся Subaru Legacy, а после врезался в Nissan Juke. После столкновения c Nissan иномарку отбросило на металлическое ограждение у проезжей части.
Травмы получили водитель Toyota и 5-летний ребенок, находившийся в детском кресле в салоне иномарки. Им понадобилась помощь медиков.
Ранее «КП Омск» сообщала, что легковушка сбила 15-летнего подростка на пешеходном переходе на улице 15-й Рабочей.