В Ростовской области в ДТП разбились три человека. Об этом сообщили в Госавтоинспекции по региону. ДТП произошло 23 февраля около 23:45 на трассе «Сальск-Городовоковск».
По предварительной информации ведомства, водитель автомобиля «Джили» не справился с управлением и на всей скорости наехал на правую обочину. Затем транспорт вылетел на встречную полосу и врезался в фуру.
— В результате ДТП водитель автомобиля «Джили» и двое пассажиров скончались. Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего, — говорится в сообщении ведомства.