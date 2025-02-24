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В Ростовской области в ДТП разбились три человека

На трассе в Ростовской области в ДТП погибли три человека.

Источник: Госавтоинспекция Ростовской области

В Ростовской области в ДТП разбились три человека. Об этом сообщили в Госавтоинспекции по региону. ДТП произошло 23 февраля около 23:45 на трассе «Сальск-Городовоковск».

По предварительной информации ведомства, водитель автомобиля «Джили» не справился с управлением и на всей скорости наехал на правую обочину. Затем транспорт вылетел на встречную полосу и врезался в фуру.

— В результате ДТП водитель автомобиля «Джили» и двое пассажиров скончались. Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего, — говорится в сообщении ведомства.