В Башкирии 15-летний подросток отравился алкоголем.

Также за два дня произошло несколько ДТП с участием детей и беременной женщины. В Бирске и Стерлитамаке водители совершили наезды на пешеходов, а в Белебеевском районе автомобиль с семьей съехал в кювет. Всех пациентов с различными травмами госпитализировали, их жизням ничего не угрожает.