В Башкирии 15-летний подросток отравился алкоголем.

В выходные произошло несколько происшествий с пострадавшими, которым потребовалась экстренная помощь медиков. О случаях спасения пациентов рассказал министр здравоохранения РБ Айрат Рахматуллин.
Так, 35-летний рабочий получил производственную травму на строительной площадке. Мужчину придавило стройматериалом. Сейчас он находится в больнице скорой медпомощи в состоянии средней тяжести. Врачи проводят консервативную терапию.
Также за два дня произошло несколько ДТП с участием детей и беременной женщины. В Бирске и Стерлитамаке водители совершили наезды на пешеходов, а в Белебеевском районе автомобиль с семьей съехал в кювет. Всех пациентов с различными травмами госпитализировали, их жизням ничего не угрожает.
Еще один инцидент произошел в Нефтекамске: 15-летний подросток отравился алкоголем. С токсическим поражением его госпитализировали в реанимацию. Врачи добились положительной динамики и сегодня утром перевели его в детское отделение.