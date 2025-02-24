СК назвал причину пожара, унесшего жизнь ребенка в Челябинской области

Наиболее вероятная причина пожара в селе Филимоново Чебаркульского района — короткое замыкание проводки. Об этом сообщили в региональном СУ Следственного комитета. Сотрудники ведомства возбудили уголовное дело по признакам причинения смерти по неосторожности.
— На месте работают следователи и следователи-криминалисты, устанавливаются обстоятельства и причины произошедшего, назначены судебные экспертизы, — уточнили в СК.
Собственную проверку начала прокуратура Челябинской облеси.
— Будет дана оценка исполнению законодательства о профилактике безнадзорности несовершеннолетних, обеспечению требований пожарной безопасности, — сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.
Напомним, в селе сгорел дом на двух хозяев. Половина здания принадлежала многодетной семье. Во время пожара спаслись отец, мать и дочь, еще двоих детей дома не было. Но в горящем доме остался 12-летний мальчик, его тело обнаружили пожарные.
По данным регионального ГУ МЧС, незадолго до трагедии в доме ремонтировали электрическую проводку.