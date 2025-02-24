СК назвал причину пожара, унесшего жизнь ребенка в Челябинской области

Напомним, в селе сгорел дом на двух хозяев. Половина здания принадлежала многодетной семье. Во время пожара спаслись отец, мать и дочь, еще двоих детей дома не было. Но в горящем доме остался 12-летний мальчик, его тело обнаружили пожарные.