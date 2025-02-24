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СК назвал причину пожара, унесшего жизнь ребенка в Челябинской области

В Челябинской области пожар, при котором погиб ребенок, начался из-за замыкания.

Источник: прокуратура Челябинской области

Наиболее вероятная причина пожара в селе Филимоново Чебаркульского района — короткое замыкание проводки. Об этом сообщили в региональном СУ Следственного комитета. Сотрудники ведомства возбудили уголовное дело по признакам причинения смерти по неосторожности.

— На месте работают следователи и следователи-криминалисты, устанавливаются обстоятельства и причины произошедшего, назначены судебные экспертизы, — уточнили в СК.

Собственную проверку начала прокуратура Челябинской облеси.

— Будет дана оценка исполнению законодательства о профилактике безнадзорности несовершеннолетних, обеспечению требований пожарной безопасности, — сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Напомним, в селе сгорел дом на двух хозяев. Половина здания принадлежала многодетной семье. Во время пожара спаслись отец, мать и дочь, еще двоих детей дома не было. Но в горящем доме остался 12-летний мальчик, его тело обнаружили пожарные.

По данным регионального ГУ МЧС, незадолго до трагедии в доме ремонтировали электрическую проводку.

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