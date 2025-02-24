В Волгограде аферисты навязывают обновление карт Visa и Mastercard

В Волгоградской области появилась информация о массовой рассылке фишинговых сообщений, которые прикрываются восстановлением карт Visa и Mastercard.
В пресс-службе областного управления МВД предупреждают, что ссылки ведут на поддельный сайт, имитирующий официальный ресурс банка, который требует ввести данные действующих карт. В случае их предоставления, мошенники получают доступ к вашим деньгам и личной информации. Сотни россиян уже стали жертвами этой уловки.
Злоумышленники активно рассылают такие ссылки, предлагая людям восстановить карты Visa и Mastercard. Введенные данные попадают в руки мошенников, что приводит к краже денег и личных данных.
Правоохранители предостерегают об опасности стать жертвами аферистов и просят предупредить о новой схеме мошенничества своих близких.