В Волгограде аферисты навязывают обновление карт Visa и Mastercard

В пресс-службе областного управления МВД предупреждают, что ссылки ведут на поддельный сайт, имитирующий официальный ресурс банка, который требует ввести данные действующих карт. В случае их предоставления, мошенники получают доступ к вашим деньгам и личной информации. Сотни россиян уже стали жертвами этой уловки.