Рейс «Руслайн» из Ярославля в Санкт-Петербург задержали почти на 10 часов

ЯРОСЛАВЛЬ, 24 февраля. /ТАСС/. Самолет авиакомпании «Руслайн» не смог вылететь из Ярославля в Санкт-Петербург 23 февраля, вылет был задержан на 9 часов 50 минут. Об этом сообщила пресс-служба Северо-западной транспортной прокуратуры.