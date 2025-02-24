Рейс «Руслайн» из Ярославля в Санкт-Петербург задержали почти на 10 часов

«Самолет с 20 пассажирами на борту вылетел в Санкт-Петербург. Авиарейс был задержан на 9 часов 50 минут», — говорится в сообщении.
По предварительным данным, 23 февраля самолет не смог вылететь из аэропорта Ярославль (Туношна) по техническим причинам. Авиакомпания «Руслайн» предоставила пассажирам напитки, горячее питание и разместила их в гостинице.
«С пассажирами работал заместитель Ярославского транспортного прокурора Максим Юрчук. Ярославская транспортная прокуратура контролирует соблюдение прав пассажиров и предоставление им комплекса услуг, предусмотренных авиационными правилами», — уточнили в пресс-службе.