В Индии погиб попавший под лавину россиянин

По данным правоохранительных органов, турист из РФ катался на лыжах со своим другом и другими местными лыжниками. Внезапно в районе Кулу сошла лавина.
«Местные жители вытащили туристов из-под снега, россиянина доставили на вертолете в больницу в Манали, где врачи констатировали его смерть», — отмечается в сообщении полиции.
Посольство РФ в Индии подтвердило ТАСС получение информации о гибели россиянина 1979 года рождения. «Находимся на связи с родственниками и местными властями», — указали в диппредставительстве.