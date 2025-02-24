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В Индии погиб попавший под лавину россиянин

НЬЮ-ДЕЛИ, 24 февраля. /ТАСС/. Гражданин России погиб на севере Индии, попав под лавину в округе Манали штата Химачал-Прадеш. Об этом сообщила местная полиция.

Источник: МЧС РФ

По данным правоохранительных органов, турист из РФ катался на лыжах со своим другом и другими местными лыжниками. Внезапно в районе Кулу сошла лавина.

«Местные жители вытащили туристов из-под снега, россиянина доставили на вертолете в больницу в Манали, где врачи констатировали его смерть», — отмечается в сообщении полиции.

Посольство РФ в Индии подтвердило ТАСС получение информации о гибели россиянина 1979 года рождения. «Находимся на связи с родственниками и местными властями», — указали в диппредставительстве.

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