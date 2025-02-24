Улюкаев попросил суд о снятии судимости

В конце 2017 года Улюкаева приговорили к восьми годам колонии строгого режима и штрафу в 130 миллионов рублей за получение взятки в 2 миллиона долларов от главы «Роснефти» Игоря Сечина. Деньги Улюкаев, как установил суд, потребовал за выдачу министерством положительного заключения на покупку «Башнефти» «Роснефтью». Сам экс-министр считал себя жертвой провокации.