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Улюкаев попросил суд о снятии судимости

МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. Осужденный за взяточничество экс-министр экономического развития Алексей Улюкаев просит суд о снятии судимости, сообщили РИА Новости в Никулинском суде Москвы.

Источник: © РИА Новости

«В суд поступило ходатайство Улюкаева А. В. о снятии судимости», — сказали в суде.

Суд рассмотрит ходатайство 10 марта.

Согласно законодательству, суд может снять судимость, если осужденный вел себя безупречно и погасил вред. После этого человек считается несудимым и на него больше не накладывается никаких ограничений.

Судимые не могут работать в сфере образования, на госслужбе, в адвокатуре, частными детективами, приобрести оружие, могут возникнуть сложности при усыновлении детей или оформлении опеки.

Назначенный судом восьмилетний срок Улюкаев уже отбыл, на свободу он вышел по УДО в мае 2022 года.

В конце 2017 года Улюкаева приговорили к восьми годам колонии строгого режима и штрафу в 130 миллионов рублей за получение взятки в 2 миллиона долларов от главы «Роснефти» Игоря Сечина. Деньги Улюкаев, как установил суд, потребовал за выдачу министерством положительного заключения на покупку «Башнефти» «Роснефтью». Сам экс-министр считал себя жертвой провокации.