Более 20 сотрудников МЧС тушили машину и дом в омском СНТ у Окружной дороги

В ночь на понедельник, 24 февраля, дачный дом и припаркованный рядом автомобиль горели в омском садоводческом товариществе «Спутник», расположенном в районе Окружной дороги. Подробности случившегося рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Омской области.
Возгорание произошло около 02:00. Пламенем были охвачены дом и припаркованная поблизости машина. Площадь пожара составила 122 квадратных метра.
На месте работали 21 сотрудник МЧС и пять автоцистерн. Открытое горение удало ликвидировать в 02:30. В результате возгорания никто не пострадал. Причину пожара устанавливают дознаватели.
Ранее «КП Омск» сообщала, что в Оконешниковском районе пожарные обнаружили тело мужчины во время тушения пожара в частном доме.