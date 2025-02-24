Более 20 сотрудников МЧС тушили машину и дом в омском СНТ у Окружной дороги

В ночь на понедельник, 24 февраля, дачный дом и припаркованный рядом автомобиль горели в омском садоводческом товариществе «Спутник», расположенном в районе Окружной дороги. Подробности случившегося рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Омской области.