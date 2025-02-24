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Самарчанка перевела мошенникам 350 тысяч, часть из них была взята в кредит

Мошенники продолжают обманывать доверчивых людей.

23-летней безработной жительницы Самары позвонила неизвестная женщина и сказала, что необходимо продлить договор с оператором сотовой связи.

Поверившая этому самарчанка продиктовала звонившей ей женщине поступившие на телефон коды из СМС-сообщений.

После этого молодая женщина получила сообщение от «госуслуг», что её аккаунт взломан и ей немедленно нужно перезвонить по указанному номеру. Самарчанка позвонила. Ей ответил неизвестный мужчина, который представился сотрудником Центробанка убедил жительницу Самары перевести деньги на «безопасный счет».

Доверчивая самарчанка, «спасая» свои сбережения, перевела мошенникам в общей сложности 350 000 рублей, часть из которых была взята в кредит. Поняв, что стала жертвой преступного обмана, девушка обратилась в полицию. По факту мошенничества заведено уголовное дело, сообщили в ГУ МВД России по Самарской области.