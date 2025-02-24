Самарчанка перевела мошенникам 350 тысяч, часть из них была взята в кредит

После этого молодая женщина получила сообщение от «госуслуг», что её аккаунт взломан и ей немедленно нужно перезвонить по указанному номеру. Самарчанка позвонила. Ей ответил неизвестный мужчина, который представился сотрудником Центробанка убедил жительницу Самары перевести деньги на «безопасный счет».