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Женщина зарезала знакомого в ходе ссоры в центре Москвы

Следствие намерено ходатайствовать перед судом о заключении под стражу обвиняемой в убийстве знакомого в ходе ссоры в квартире дома в Басманном районе. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе Главного следственного управления Следственного комитета России по столице.

Источник: РИА "Новости"

«Следственным отделом по Басманному району следственного управления по Центральному административному округу ГСУ СК России по Москве расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (“Убийство”). Сегодня следствие намерено ходатайствовать перед Басманным районным судом города Москвы об избрании в отношении нее меры пресечения в виде заключения под стражу», — рассказали в пресс-службе.

По версии следствия, 21 февраля в квартире на ул. Бакунинская между злоумышленницей и ее знакомым произошла ссора, в ходе которой обвиняемая ударила своего оппонента ножом. От полученного ранения мужчина скончался на месте происшествия.

«Следователями столичного СК фигурантке предъявлено обвинение. В ходе допроса она признала вину в полном объеме», — подчеркнули в ведомстве.

СК