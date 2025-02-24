Женщина зарезала знакомого в ходе ссоры в центре Москвы

«Следственным отделом по Басманному району следственного управления по Центральному административному округу ГСУ СК России по Москве расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (“Убийство”). Сегодня следствие намерено ходатайствовать перед Басманным районным судом города Москвы об избрании в отношении нее меры пресечения в виде заключения под стражу», — рассказали в пресс-службе.