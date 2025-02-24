Надо помочь бабушке: в Уфе мужчина заманил девятилетнюю школьницу из Уфы в общежитие и надругался над ней

Предполагаемый насильник девятилетней школьницы из Уфы мог заманить ее в общежитие под предлогом помощи бабушке.
По данным telegram-канала Mash Batash, мужчина в возрасте 50−60 лет увидел на улице девочку, которая шла записывать на кружок в школу искусств и попросил помочь ему. Мужчина убедил ребенка, что в общежитии живет пенсионерка, его родственница, и ей нужно постирать одежду. Ничего не подозревающая девочка согласилась помочь незнакомцу и пошла за ним.
Уже в комнате общежития мужчина совершил развратные действия в отношении школьницы и, предположительно, снимал все на видео, которым шантажировал ребенка.
Сейчас жителя Башкирии ищет полиция. Ему грозит до 20 лет тюрьмы.
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