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Надо помочь бабушке: в Уфе мужчина заманил девятилетнюю школьницу из Уфы в общежитие и надругался над ней

В Уфе ищут предполагаемого насильника девятилетней девочки.

Источник: Комсомольская правда

Предполагаемый насильник девятилетней школьницы из Уфы мог заманить ее в общежитие под предлогом помощи бабушке.

По данным telegram-канала Mash Batash, мужчина в возрасте 50−60 лет увидел на улице девочку, которая шла записывать на кружок в школу искусств и попросил помочь ему. Мужчина убедил ребенка, что в общежитии живет пенсионерка, его родственница, и ей нужно постирать одежду. Ничего не подозревающая девочка согласилась помочь незнакомцу и пошла за ним.

Уже в комнате общежития мужчина совершил развратные действия в отношении школьницы и, предположительно, снимал все на видео, которым шантажировал ребенка.

Сейчас жителя Башкирии ищет полиция. Ему грозит до 20 лет тюрьмы.

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