Надо помочь бабушке: в Уфе мужчина заманил девятилетнюю школьницу из Уфы в общежитие и надругался над ней

По данным telegram-канала Mash Batash, мужчина в возрасте 50−60 лет увидел на улице девочку, которая шла записывать на кружок в школу искусств и попросил помочь ему. Мужчина убедил ребенка, что в общежитии живет пенсионерка, его родственница, и ей нужно постирать одежду. Ничего не подозревающая девочка согласилась помочь незнакомцу и пошла за ним.