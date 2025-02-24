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В Свердловской области за сутки случилось 17 пожаров

На Среднем Урале в одном из 17 пожаров, случившихся за сутки, пострадал человек.

Источник: Комсомольская правда

В Свердловской области за сутки 23 февраля сотрудники МЧС потушили 17 пожаров. В одном из происшествий пострадал человек. Сообщается, что 12 возгораний произошло в жилом секторе.

— 70% пожаров произошло в жилом секторе. В результате пожаров пострадал один человек. Огнеборцами спасен один человек, — сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области.

Так, по три пожара случились из-за нарушений правил пожарной безопасности при использовании отопительной печи и аварийного режима электрооборудования. Причиной двух пожаров стал поджог, а еще одного — неосторожное обращение с огнем.

Человек пострадал в инциденте в Березовском на улице Кировский Поселок, где горела квартира на втором этаже двухэтажного дома. Примечательно, что в здании располагался приют для животных «4 лапы». Сотрудники МЧС с помощью спасательных устройств вывели человека из горящего дома.

— Пожар ликвидировали в течение часа 12 огнеборцев и пять единиц спецтехники. Причина пожара устанавливается, — отметили в МЧС региона.

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