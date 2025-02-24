Под Челябинском дом многодетной семьи мог сгореть из-за короткого замыкания

По информации пресс-центра главного управления МЧС России по региону, частный дом сгорел в селе Филимоново. До прибытия сотрудников МЧС пять человек самостоятельно вышли на улицу, они не пострадали. В половине дома проживала многодетная семья. Отец успел вывести мать и семилетнюю дочь, но из-за сильного задымления спасти 12-летнего сына не смог. По данным пресс-центра главка МЧС, в доме был установлен автономный пожарный извещатель, но жильцы сняли прибор из-за ремонта. Площадь возгорания составила 84 кв. м. К ликвидации привлекались 16 пожарных и 4 единицы техники МЧС России.