Ричмонд
+7°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Группа нижегородцев задержана за мошенничество с маткапиталом

6 участников преступной группы, подозреваемых в мошенничестве при получении выплат, задержаны в Нижегородской области. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Нижегородской области.

Под видом приобретения земли и строительства домов сотрудники кооператива помогали гражданам в незаконном получении выплат по маткапиталу. Свидетелями по делу проходят 65 человек.

Сотрудниками управления экономической безопасности и противодействия коррупции, следователями ГСУ ГУ МВД России по Нижегородской области, регионального УФСБ России по Нижегородской области задержаны подозреваемые в мошенничестве.

Ранее официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщала, что фактически злоумышленники под видом законной деятельности предоставляли услуги по обналичиванию средств материнского капитала.

С октября 2018 года по март 2023 года участники организованной группы разыскивали, координировали и сопровождали на всех этапах граждан, имеющих маткапитал, и желающих в последующем совершить хищение полученных бюджетных денежных средств и использовать их в своих целях. У следователей есть основания полагать, что некоторые из граждан заведомо знали, что становятся участниками преступной схемы.

Сотрудники кооператива предоставляли ложные заявления о распоряжении средствами материнского капитала с приложением фиктивного договора займа и иных документов в территориальный орган Пенсионного фонда РФ. В результате этого выплата средств материнского капитала осуществлялась на расчетный счёт кредитно-потребительского кооператива граждан в счёт досрочного погашения займа. Далее деньги использовались в целях личного обогащения.

В отношении трех злоумышленников избрана мера пресечения заключение под стражу сроком на 1 месяц 13 суток.