Группа нижегородцев задержана за мошенничество с маткапиталом

С октября 2018 года по март 2023 года участники организованной группы разыскивали, координировали и сопровождали на всех этапах граждан, имеющих маткапитал, и желающих в последующем совершить хищение полученных бюджетных денежных средств и использовать их в своих целях. У следователей есть основания полагать, что некоторые из граждан заведомо знали, что становятся участниками преступной схемы.