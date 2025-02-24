Группа нижегородцев задержана за мошенничество с маткапиталом

Под видом приобретения земли и строительства домов сотрудники кооператива помогали гражданам в незаконном получении выплат по маткапиталу. Свидетелями по делу проходят 65 человек.
Сотрудниками управления экономической безопасности и противодействия коррупции, следователями ГСУ ГУ МВД России по Нижегородской области, регионального УФСБ России по Нижегородской области задержаны подозреваемые в мошенничестве.
Ранее официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщала, что фактически злоумышленники под видом законной деятельности предоставляли услуги по обналичиванию средств материнского капитала.
С октября 2018 года по март 2023 года участники организованной группы разыскивали, координировали и сопровождали на всех этапах граждан, имеющих маткапитал, и желающих в последующем совершить хищение полученных бюджетных денежных средств и использовать их в своих целях. У следователей есть основания полагать, что некоторые из граждан заведомо знали, что становятся участниками преступной схемы.
Сотрудники кооператива предоставляли ложные заявления о распоряжении средствами материнского капитала с приложением фиктивного договора займа и иных документов в территориальный орган Пенсионного фонда РФ. В результате этого выплата средств материнского капитала осуществлялась на расчетный счёт кредитно-потребительского кооператива граждан в счёт досрочного погашения займа. Далее деньги использовались в целях личного обогащения.
В отношении трех злоумышленников избрана мера пресечения заключение под стражу сроком на 1 месяц 13 суток.