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Во время выставки минчанин украл около 50 коллекционных монет стоимостью Br7 тыс

24 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Во время выставки минчанин украл около 50 коллекционных монет стоимостью Br7 тыс. Об этом БЕЛТА сообщили в ГУВД Мингорисполкома.

В милицию обратился житель Гродно, у которого похитили 48 коллекционных монет XVIII—XIX вв.еков. Стоимость похищенной нумизматики заявитель оценил в Br7 тыс. Мужчина рассказал, что приехал в столицу для участия в выставке, во время которой и был украден альбом с монетами.

Правоохранители по горячим следам задержали минчанина, похитившего имущество заявителя. Задержанный на выставке заинтересовался коллекцией и унес с собой альбом с монетами. Украденное мужчина спрятал в пожарном шкафу в здании, где проходила выставка. Со слов минчанина, нумизматику он хотел подарить своему приятелю-коллекционеру. Известно, что ранее задержанный был судим за аналогичное преступление.

Оперативники изъяли похищенное имущество, которое будет возвращено владельцу. Возбуждено уголовное дело за кражу.