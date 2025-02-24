Во время выставки минчанин украл около 50 коллекционных монет стоимостью Br7 тыс

В милицию обратился житель Гродно, у которого похитили 48 коллекционных монет XVIII—XIX вв. еков. Стоимость похищенной нумизматики заявитель оценил в Br7 тыс. Мужчина рассказал, что приехал в столицу для участия в выставке, во время которой и был украден альбом с монетами.