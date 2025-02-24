Во время выставки минчанин украл около 50 коллекционных монет стоимостью Br7 тыс

В милицию обратился житель Гродно, у которого похитили 48 коллекционных монет
Правоохранители по горячим следам задержали минчанина, похитившего имущество заявителя. Задержанный на выставке заинтересовался коллекцией и унес с собой альбом с монетами. Украденное мужчина спрятал в пожарном шкафу в здании, где проходила выставка. Со слов минчанина, нумизматику он хотел подарить своему приятелю-коллекционеру. Известно, что ранее задержанный был судим за аналогичное преступление.
Оперативники изъяли похищенное имущество, которое будет возвращено владельцу. Возбуждено уголовное дело за кражу.