Тело мужчины обнаружили на месте взрыва в Павлодарской области

Как сообщает пресс-служба ведомства, 23 февраля в 11.28 в селе Михайловка Железинского района в частном жилом доме из-за нарушения требований безопасной эксплуатации газового бытового баллона произошла вспышка газовоздушной смеси с последующим горением на всей площади в 70 кв.м.