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Тело мужчины обнаружили на месте взрыва в Павлодарской области

В Павлодарской области в жилом доме произошли взрыв и пожар. На месте происшествия пожарные обнаружили тело 66-летнего хозяина жилья, передает NUR.KZ со ссылкой на ДЧС региона.

Источник: ДЧС Павлодарской области

Как сообщает пресс-служба ведомства, 23 февраля в 11.28 в селе Михайловка Железинского района в частном жилом доме из-за нарушения требований безопасной эксплуатации газового бытового баллона произошла вспышка газовоздушной смеси с последующим горением на всей площади в 70 кв.м.

Незамедлительно на место выехал пожарный пост местных исполнительных органов села Михайловка, а также были оперативно направлены пожарные ПЧ-16.

«Силами личного состава пожарного поста извлечено тело владельца дома 1959 года рождения», — уточнили в ДЧС Павлодарской области.

В 14.00 пожар ликвидировали. Были задействованы силы и средства ДЧС (3 сотрудника и 2 единицы техники), МИО (4 человека и 1 единица техники).

пожары