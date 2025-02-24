Тело мужчины обнаружили на месте взрыва в Павлодарской области

Как сообщает пресс-служба ведомства, 23 февраля в 11.28 в селе Михайловка Железинского района в частном жилом доме из-за нарушения требований безопасной эксплуатации газового бытового баллона произошла вспышка газовоздушной смеси с последующим горением на всей площади в 70 кв.м.
Незамедлительно на место выехал пожарный пост местных исполнительных органов села Михайловка, а также были оперативно направлены пожарные ПЧ-16.
«Силами личного состава пожарного поста извлечено тело владельца дома 1959 года рождения», — уточнили в ДЧС Павлодарской области.
В 14.00 пожар ликвидировали. Были задействованы силы и средства ДЧС (3 сотрудника и 2 единицы техники), МИО (4 человека и 1 единица техники).