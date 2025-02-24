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Жителя КБР заподозрили в передаче террористам почти двух миллионов рублей

НАЛЬЧИК, 24 фев — РИА Новости. Сотрудники УФСБ РФ по Кабардино-Балкарии задержали местного жителя, которого подозревают в том, что он перевел скрывающимся за границей террористам почти два миллиона рублей, сообщило ведомство.

Источник: © РИА Новости

«Сотрудниками УФСБ России по КБР пресечена противоправная деятельность 49-летнего жителя села Чегем Второй, причастного к финансированию терроризма. По имеющимся данным, он в целях финансирования членов международных террористических структур, скрывающихся от правоохранительных органов за пределами Российской Федерации, осуществил переводы денежных средств на общую сумму свыше 1,9 миллиона рублей», — говорится в сообщении.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Содействие террористической деятельности» УК РФ, санкция которой предусматривает до 15 лет лишения свободы.

ФСБ