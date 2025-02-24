Жителя КБР заподозрили в передаче террористам почти двух миллионов рублей

«Сотрудниками УФСБ России по КБР пресечена противоправная деятельность 49-летнего жителя села Чегем Второй, причастного к финансированию терроризма. По имеющимся данным, он в целях финансирования членов международных террористических структур, скрывающихся от правоохранительных органов за пределами Российской Федерации, осуществил переводы денежных средств на общую сумму свыше 1,9 миллиона рублей», — говорится в сообщении.