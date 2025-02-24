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В Ростовской области на трассе в ДТП с большегрузом погибли три человека

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 24 февраля. /ТАСС/. Три человека погибли при столкновении легкового и грузового автомобилей на дороге Сальск — Городовиковск в Ростовской области. Об этом сообщили в Госавтоинспекции по региону.

Источник: РИА "Новости"

«Водитель автомобиля Geely допустил наезд на правую обочину, занос автомобиля с последующим выездом на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем MAN. В результате ДТП водитель Geely и пассажиры 1988 и 1996 годов рождения скончались», — сказано в сообщении.

Полицейские устанавливают обстоятельства аварии.

На выходных в Ростовской области сохранялась сложная дорожная обстановка, связанная с приходом 20-градусных морозов. На большей части территорий региона выпал снег, на дорогах образовалась гололедица.