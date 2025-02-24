В Самарской области за три дня выявили 49 пьяных автомобилистов

В Самарской области с 21 по 23 февраля прошли масштабные целенаправленные рейды. На дорогах региона поймали 49 пьяных водителей. Об этом сообщили в ГУ МВД по Самарской области.
«За нарушение светопропускаемости стекол автомобиля в результате незаконной “тонировки” к ответственности привлечен 61 водитель», — добавили в полиции.
Особое внимание во время проверок было уделено нарушениям, связанным с перевозкой детей. Полицейские поймали 17 нарушителей. В регионе 98 водителей проигнорировали использование ремней безопасности.
Кроме того, сотрудники Госавтоинспекции выявили 20 правонарушений со стороны пешеходов, которые переходили дорогу в неустановленном месте или на запрещающий сигнал светофора, а также 16 случаев, когда водители не уступали дорогу пешеходам.