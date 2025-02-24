В Самарской области за три дня выявили 49 пьяных автомобилистов

Кроме того, сотрудники Госавтоинспекции выявили 20 правонарушений со стороны пешеходов, которые переходили дорогу в неустановленном месте или на запрещающий сигнал светофора, а также 16 случаев, когда водители не уступали дорогу пешеходам.