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В Самарской области за три дня выявили 49 пьяных автомобилистов

Самарские полицейские поймали 61 водителя за незаконную «тонировку».

Источник: Комсомольская правда

В Самарской области с 21 по 23 февраля прошли масштабные целенаправленные рейды. На дорогах региона поймали 49 пьяных водителей. Об этом сообщили в ГУ МВД по Самарской области.

«За нарушение светопропускаемости стекол автомобиля в результате незаконной “тонировки” к ответственности привлечен 61 водитель», — добавили в полиции.

Особое внимание во время проверок было уделено нарушениям, связанным с перевозкой детей. Полицейские поймали 17 нарушителей. В регионе 98 водителей проигнорировали использование ремней безопасности.

Кроме того, сотрудники Госавтоинспекции выявили 20 правонарушений со стороны пешеходов, которые переходили дорогу в неустановленном месте или на запрещающий сигнал светофора, а также 16 случаев, когда водители не уступали дорогу пешеходам.

ГИБДД