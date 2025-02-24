Стало известно, сколько животных погибло при пожаре в свердловском приюте

На месте работают сотрудники приюта и волонтеры, они распределяют на передержку оставшихся без крова питомцев. Также в сгоревший дом приехал глава города Евгений Писцов. Он поручил провести сотрудникам администрации поквартирный обход, чтобы актуализировать информацию о тех, кто проживает здесь и какая помощь им необходима. Жителям предложат временное жилье.