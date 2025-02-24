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Стало известно, сколько животных погибло при пожаре в свердловском приюте

В Березовском на пепелище приюта «Четыре лапы» нашли тела 14 погибших питомцев. Столько же животных выжило, трое из них в тяжелом состоянии. За их жизни борются ветеринары, сообщает telegram-канал «Березовский. Сила БГО».

На месте работают сотрудники приюта и волонтеры, они распределяют на передержку оставшихся без крова питомцев. Также в сгоревший дом приехал глава города Евгений Писцов. Он поручил провести сотрудникам администрации поквартирный обход, чтобы актуализировать информацию о тех, кто проживает здесь и какая помощь им необходима. Жителям предложат временное жилье.

Напомним, что дом был частично заселен людьми, в нем же располагался и приют «Четыре лапы». Спасая животных из огня, пострадал волонтер Юрий Климов. Сейчас его перевели из реанимации в терапию, сообщают сотрудники приюта.

пожары