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Кашляющего двухмесячного младенца из Башкирии на реанимобиле доставили в Уфу

В Башкирии двухмесячного малыша на реанимобиле доставили в больницу Уфы.

Источник: Комсомольская правда

В Уфу на реанимобиле доставили двухмесячного ребенка. Мама младенца пожаловалась врачам на слабое состояние малыша и мучающий его кашель.

Изначально новорожденного вели врачи городской больницы Нефтекамска. Медики, посовещавшись друг с другом на консилиуме, приняли решение транспортировать пациента в Уфу. Ребенка и его маму на реанимобиле в сопровождении детского реаниматолога доставили до РДКБ.

Теперь малышу предстоит лечение в стенах столичной больницы.

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