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Житель Орши выращивал коноплю в шкафу

24 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. 38-летний житель Орши в своей квартире выращивал наркосодержащие растения. Об этом БЕЛТА сообщили в УВД Витебского облисполкома.

По месту жительства мужчины милиционеры обнаружили шкаф, оборудованный для выращивания конопли. У задержанного изъяли полимерную емкость с грунтом и растением, удобрение, осветительные приборы, а также приспособление для курения.

Со слов мужчины, коноплю он выращивал для личного потребления. На одном из интернет-сайтов он приобрел семена растения рода Cаnnabis, в магазине купил необходимое оборудование и стал культивировать посадку.

Следователи возбудили уголовное дело за незаконный посев и выращивание растений, содержащих наркотические средства, в целях получения наркотиков.