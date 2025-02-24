Житель Орши выращивал коноплю в шкафу

По месту жительства мужчины милиционеры обнаружили шкаф, оборудованный для выращивания конопли. У задержанного изъяли полимерную емкость с грунтом и растением, удобрение, осветительные приборы, а также приспособление для курения.
Со слов мужчины, коноплю он выращивал для личного потребления. На одном из интернет-сайтов он приобрел семена растения рода Cаnnabis, в магазине купил необходимое оборудование и стал культивировать посадку.
Следователи возбудили уголовное дело за незаконный посев и выращивание растений, содержащих наркотические средства, в целях получения наркотиков.