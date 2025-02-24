Самарца заставили выплатить сыну алименты путем ареста автомобиля

В Самаре мужчина отказывался выплачивать своему ребенку алименты. Он перевел деньги только из-за страха остаться без своего транспортного средства. Об этом сообщили в ГУ ФССП по Самарской области.
«После развода суд обязал местного жителя выплачивать четвертую часть от своего дохода ребенку. Мужчина решил оставить своего сына без материальной помощи», — рассказали в пресс-службе.
Сначала судебные приставы просто пригласили отца на прием, чтобы поговорить об обязанности исполнять свои родительские обязательства. Однако после этого самарец так и не начал выплачивать алименты. Поэтому на него завели уголовное дело.
Автомобиль мужчины нашли и составили акт описи и ареста имущества. Перечислить деньги было необходимо в течение 10 дней, чтобы не лишиться транспортного средства. Самарец испугался и выплатил своему сыну 250 тысяч рублей.